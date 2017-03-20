Для строительства подземной парковки на площади Соборной в Ростове не нашёлся инвестор

Всего из инвестиционного перечня исключены 22 проекта.







Строительство подземной парковки на площади Соборной исключено из списка инвестиционных проектов Ростова. По словам директора Департамента имущественно-земельных отношений города Светланы Камбуловой, для реализации проекта не нашёлся инвестор. Строительство подземного паркинга на 300 машиномест оценивалось в 180 млн руб.



Всего из перечня инвестиционного перечня исключены 22 проекта на общую сумму 12,4 млрд руб., сообщили на заседании совета по инвестициям 21 марта. Проекты исключаются из списка в случае, если они не реализуются в течение длительного времени, приостановлены на неопределённых срок, либо не нашли финансового обеспечения.



Так, из-за отсутствия финансов у инвестора откладывается строительство многоэтажных жилых домов проспекту Стачки 183, Комарова 20г/9а, Вересаева.



Не будет реализован и проект строительства многофункционального спортивного комплекса на земельном участке, прилегающем к акватории ростовского моря. На одном из заседаний совета проект был одобрен при условии, что на территории комплекса не будет организована торговля. Однако такой вариант не устроил предпринимателя. Ещё одного спортивного объекта лишился город в виде физкультурно-оздоровительного комплекса «СССР». У инвестора возникли проблемы с оформлением земельного участка. Стоимость строительства оценивалась в 80 млн руб. Объект должен был появиться в Октябрьском районе Ростова.



В связи с отказом от реализации проекта по инициативе инвестора, из перечня исключено строительство индустриального парка площадью в 20 гектаров на базе ГПЗ-10.



В течение двух последних лет инвестор не приступил к реализации проекта «Строительство центра общения и досуговых занятий» по проспекту Стачки, 217-219. Стоимость проекта составляла 30 млн руб. Не появится и детский досуговый центр на улице 2-я краснодарская.



Откладывается организация производства диалезных концентратов в Советском районе города. Стоимость проекта составляла 80 млн руб. Предполагалось, что в случае его реализации появится 84 рабочих места.



Пожалуй, одним из самых крупных инвестпроектов было строительство крытого рынка с элементами торгово-развлекательного комплекса на Базарной площади. Планировалось, что «Нахичеванский базар» будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Его стоимость оценивалась в 3 млрд руб. Однако инвестор не нашёл финансирования.



Исключена из списка газификация садовых некоммерческих товариществ. Не нашлось желающих взять в концессию городские парки. В настоящее время рассматривается возможность реализации этих проектов за счет бюджетных средств. Речь идёт о реконструкции парка отдыха им. 1 мая и им. Горького.



Без исключенных проектов, в общем перечне остаются 107 проектов на общую сумму 287,5 млрд руб.