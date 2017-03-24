Десятки ростовчан вышли на митинг зоозащитников



Десятки ростовчан вышли на митинг зоозащитников. Некоторые привели с собой своих питомцев. Акция прошла 25 марта возле парка Горького.



Активисты требовали ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Кроме того, митингующие хотели привлечь внимание властей к проблеме травли бездомных собак. Участники также собрали подписи в поддержку проекта закона об ответственном обращении с животными. Этот закон запретил бы убивать бездомных животных и выбрасывать питомцев на улицу вместо того, чтобы сдать в приют.



В этот же день подобные акции прошли во многих крупных городах России.



