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Десятки ростовчан вышли на митинг зоозащитников

Десятки ростовчан вышли на митинг зоозащитников
Десятки ростовчан вышли на митинг зоозащитников. Некоторые привели с собой своих питомцев. Акция прошла 25 марта возле парка Горького.

Активисты требовали ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Кроме того, митингующие хотели привлечь внимание властей к проблеме травли бездомных собак. Участники также собрали подписи в поддержку проекта закона об ответственном обращении с животными. Этот закон запретил бы убивать бездомных животных и выбрасывать питомцев на улицу вместо того, чтобы сдать в приют.

В этот же день подобные акции прошли во многих крупных городах России.

Десятки ростовчан вышли на митинг зоозащитниковДесятки ростовчан вышли на митинг зоозащитников

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