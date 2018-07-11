Депутаты Дона на внеочередном заседании ЗС рассмотрят федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста



В донском парламенте депутаты обсудили проект федерального закона о повышении пенсионного возраста. 12 июля состоялось расширенное заседание комитета Законодательного собрания по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству. В заседании приняли участие: представители министерств, федерации профсоюзов Ростовской области, общественной палаты.



О главной сути законопроекта всем рассказала заместитель управляющего отделения пенсионного фонда Ростовской области Алла Васильева.



По словам спикера, повышение пенсионного возраста планируют начать с 2019 года. Согласно официальным документам планируется повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (сейчас - 60) и до 63 лет для женщин (сейчас - 55). При этом оно не будет одномоментным – предполагается переходный период в 10 и 16 лет соответственно. Он продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.



- Такие изменения позволят улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить повышение пенсий, - отметила Алла Васильева. - Первыми на себе изменения почувствуют женщины 1964 и мужчины 1959 годов рождения, которые планировали выйти на пенсию в следующем, 2019 году. Такое право они приобретут только в 2020 году в возрасте 56 и 61 года. В Ростовской области таковых граждан на конец первого полугодия 2019 года окажется порядка 26 тысяч человек.



Меж тем, законопроект предусматривает полное сохранение досрочного пенсионного обеспечения для граждан, которые работали в тяжелых условиях труда. Это угольная отрасль, черная и цветная металлургия, добывающая промышленность и ряд других отраслей.

По словам заместителя управляющего отделения пенсионного фонда Ростовской области, основная цель реформы – обеспечить рост пенсий действующим пенсионерам. В текущем году страховые пенсии индексировались только один раз, с 1 января на 3,7%. В результате средний размер по области составил 13 224 рубля. Благодаря реформе, пенсии неработающим пенсионерам будут повышаться ежегодно на 1000 рублей. В связи с этим, к 2020 году средний размер выплаты составит порядка 15 тысяч рублей.



В настоящее время в России из почти 147 миллионов человек 46,5 миллионов – пенсионеры. Из них 12,3 миллиона (порядка 26,4%) – работающих. В первые годы после выхода на пенсию трудятся более 50% граждан. Что касательно донского региона, то в Ростовской области 1 млн 311 тысяч пенсионеров, а количество работающих, за которых в пенсионный фонд уплачиваются страховые взносы, составляет 1 млн 345 тысяч. Таким образом, соотношение пенсионеров и работающих в донском крае составляет 1 к 1,026.



Алла Васильева акцентировала внимание на том, что в 2017 году на выплату на выплату пенсий затратили 170 млрд руб. При этом, от работодателей поступило страховых взносов в два раза меньше – 82,6 млрд руб. Таким образом в Ростовской области обеспеченность собственными средствами составляет всего 46%.



Депутаты и представители ведомств на заседании делились своим мнением на счет пенсионной реформы. На счет законопроекта высказалась министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.



Глава регионального ведомства предложила изменить параметры переходного периода. То есть шаг делать не в год, а в полгода. Благодаря этому диапазон повышения пенсионного возраста для женщин увеличится с 2034 до 2042 года и для мужчин с 2028 по 2033 год. Такой подход будет более щадящим для населения.



Представители профсоюзов в рамках заседания высказали свои опасения на счет граждан предпенсионного возраста, которые по каким-либо причинам потеряли свою работу и могут остаться без средств на существование. Ведь найти работу после 50 довольно сложно, а пенсия пока выплачивать не будет.

Начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян отметил, что ежегодно в центры занятости в поисках работы обращаются около 5 тысяч пенсионеров. И если еще семь лет назад трудоустраивалось только меньше половины обратившихся, то сейчас эта цифра выросла до 90 % (люди пенсионного возраста) и 75%- предпенсионного.



Сергей Григорян предлагает продлить срок гарантированных выплат гражданам предпенсионного возраста при увольнении по любым основаниям, кроме «по собственному желанию». Сейчас пособие выплачивается только в течение трех месяцев, Григорян предлагает увеличить его до 12 месяцев в случае нетрудоустройства.



Меж тем, много и критикующих законопроект. Многие сводятся к тому, что россияне не будут доживать до своих пенсий. Однако, по официальным данным Министерства здравоохранения Ростовской области, на 1 января 2018 года население в Ростовской области старше 80 лет почти на 40 тысяч больше, чем на 1 января 2016 года.



Из этого можно сделать вывод, что число людей-долгожителей с каждым годом растет, - заявила министр Татьяна Быковская.



Подытожил обсуждение пенсионной реформы председатель Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Михалев.



- Если мы ничего не изменим и оставим все как есть, то к 2026 году приток уровня инфляции и индексации, которую мы прогнозируем на уровне инфляции, пенсия потеряет одну треть. То есть мы потеряем платежеспособность. Поэтому, говоря сегодня об изменении, самый главный посыл – это повышение пенсий и достойная старость наших граждан.



16 июля все озвученные предложения будут рассмотрены на заседании Законодательного собрания. Те, за которые отдадут голоса парламентарии, будут направлены в Госдуму, которая и рассмотрит рекомендации регионов ко второму чтению законопроекта.