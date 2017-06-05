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Число отравившихся шаурмой в Новочеркасске достигло 35 человек

Число отравившихся шаурмой в Новочеркасске достигло 35 человек

Число местных жителей, отравившихся шаурмой в Новочеркасске, достигло 35 человек. Все они в настоящее время находятся в стационаре инфекционной больницы.

Медики полагают, что число пострадавших может увеличиться, так как предприниматель сообщил, что приготовил из «подозрительного» мяса более 100 порций шармы, сообщает DonDay Новочеркасск.

Врачи отмечают, что после попадания сальмонеллы в организм ещё в течение трёх дней симптомы отравления могут не проявляться. Сейчас состояние заболевших оценивается как средней тяжести.

Напомним, местные жители, попавшие с признаками отравления в больницу, сообщили, что накануне они ели шаурму, которую купили в уличном ларьке на улице Троицкой. Торговая точка расположена рядом с крупнейшим вузом Новочеркасска, поэтому среди пострадавших много студентов, а также два ребёнка. 6 июня были госпитализированы 22 человека. Киоск в этот день был закрыт под предлогом санитарного дня.

Следственным отделом по городу Новочеркасску следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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