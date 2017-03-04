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Четыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзак

Четыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзак


Путешественник Иван Ширяев поставил перед собой глобальную задачу: объехать вдоль и поперёк всю страну и посетить все 1122 города России. В 2012 году его большой путь начался именно из Ростова. В донскую столицу Иван возвращается чаще, чем в другие города, потому что здесь его всегда ждут друзья. Вот и в начале марта он приехал в наш город, и мы не могли упустить возможность пообщаться с этим удивительным человеком.

Куртка-карта

Четыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзак

Сам Иван называет себя «камышинским путешественником», поскольку родился в городе Камышин Волгоградской области. Его географический проект называется «От Кореи до Карелии».
- Я мог бы назвать его «От Петропавловска-Камчатского до Калининграда», но это не звучит так поэтично, как эта строчка из песни группы «Пикник», - говорит он.

На такое приключение Ширяева вдохновил украинский путешественник, с которым он познакомился в начале своего пути. В своё время он посетил все города Украины. За четыре года Иван побывал в 401 городе, четыре из них - закрытые. Он носит куртку МЧС России и коллекционирует подаренные пожарными шевроны с названиями регионов, в которых уже побывал. По ней, как по карте, можно изучить его маршруты.
- Насколько мне известно, в мире пока нет ни одного человека, который бы посетил все города России. По количеству посещённых российских городов меня переплюнул, пожалуй, только один человек - Президент Путин. Но он не посещает их в том смысле, который я вкладываю в это понятие. Может, после путешествия баллотироваться в президенты?! Что для меня означает посетить город? Это, по меньшей мере, познакомиться с основными достопримечательностями, узнать об истории и происхождении его названия, пообщаться с местными жителями и собрать достаточно материала для фоторепортажа, - рассказывает Иван.

По стране Ширяев путешествует автостопом, что, по словам путешественника, даёт возможность знакомиться и по-простому общаться с массой интересных людей. Много нового о России он узнал именно благодаря автостопу. Помимо простоты общения, это самый бюджетный способ передвижения.

Автостопом по Галактике

Четыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзак
Термальный источник на камчатке, середина мая.

- Водители, которые останавливаются на трассе, уже настроены положительно в отношении путешественника. Иначе бы проехали мимо. Поэтому люди встречаются в основном хорошие, отзывчивые. Однажды в Бурятии напугал меня один водитель, сказав: «Знаешь, Иван, у меня есть одна мечта - переступить через нравственную черту и убить человека. Думаю, что сегодня она исполнится», но, к счастью, оказалось, что он так шутит.

Помимо автостопа, есть железнодорожный стоп. Такой опыт у Ивана был на севере республики Коми, где уже нет автодорог. Ему пришлось договориться с машинистом и ехать в локомотиве поезда. Гидростоп - в 2013 году Ширяеву совершенно бесплатно удалось проплыть по Лене из порта Осетрово до Ленска. 800 километров на танкере он преодолел за пять суток.
- Самый редкий и самый крутой стоп - авиастоп. Им мне ещё не доводилось воспользоваться. Есть ещё один вид, - улыбается Иван, - он описан в книге «Автостопом по Галактике», но это не осуществимо. Пока. Помимо автостопа, в последнее время я всё чаще пользуюсь бла-бла-каром.

Рюкзак путешественника весит около 20 килограмм. Зимой - чуть больше. В нём - всё, что необходимо в странствии: палатка, спальник, кое-что из вещей и продуктов, маленькая газовая плитка с баллоном, литровая металлическая кружка и некоторые важные мелочи, вроде зарядных устройств.

Четыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзак
Иван Ширяев: «Сам я не фотограф, но на Камчатке, что не щёлкни, всё получается красиво».

Иван показывает фотографии, сделанные в путешествии. О каждом городе, о каждом фото он может рассказывать долго и увлечённо. Кажется, что он знает города лучше, чем мы, местные жители. Больше всего в путешествии Ширяева впечатлила Камчатка с её спящими и бодрствующими вулканами, Тихим океаном с чёрным вулканическим песком, озёрами, горячими источниками, гейзерами, крабами, которые не помещаются даже в самую большую кастрюлю. Здесь Ивану целый месяц посчастливилось работать волонтёром в Кроноцком заповеднике, где в естественных условиях можно наблюдать медведей. Другой регион, который впечатлил его больше остальных - Северный Кавказ.

«Кто Эльфриду не видал, тот в Ростове не бывал»
- Когда я ехал туда, многие родственники, друзья, знакомые меня предостерегали: там опасно, у тебя отнимут паспорт, заставят пасти овец. Но на самом деле ни в одной республике я не встретил злодеев. Там живут очень доброжелательные, отзывчивые и гостеприимные люди. Видят путешественника, сразу спрашивают: «Брат, ты откуда? Обедал ли? Есть ли где переночевать?». Одно из самых печальных мест, которые мне довелось увидеть, - школьное кладбище в Беслане, на котором похоронены жертвы теракта 2004 года, - рассказывает Иван.

Места, которые неприятно удивили путешественника, тоже есть. Но чаще всего неприятное впечатление связано с субъективными впечатлениями: не очень приветливо встретили, нагрубили. «Негатив у меня остался от Самары. Скоро я вернусь в этот город, и, возможно, моё впечатление изменится», - надеется он.

Четыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзак
Камчатский краб.

В разных городах судьба сводит его с интересными людьми. С путешественниками, в том числе. К примеру, в Волгодонске Иван встретился с известным велопутешественником Александром Гречко, который на велосипеде проехал по всему Советскому Союзу. Познакомился со слепым путешественником. Тот завязал Ширяеву глаза и показал родной город таким, каким видит его сам. Со многими из тех, кого Иван встретил в путешествии, он поддерживает связь. А есть такие люди, с которыми у Ивана ассоциируются города:
- Когда я думаю о Ростове, то вспоминаю двух выдающихся людей: художницу, поэтессу Эльфриду Новицкую, которую уважительно величали «бабушкой ростовской богемы». И Папу Срапу - музыканта и конструктора электронных музыкальных инструментов Эдуарда Срапионова.

Новый маршрут
Четыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзак
Чегемские водопады зимой.

В перерывах между путешествиями Ширяев работает. Вот и прошедшую зиму он работал в Краснодаре. Теперь есть деньги на то, чтобы путешествовать до самой осени. Много ему и не нужно: обычно в день ему достаточно около 150 рублей. Музеи он посещает бесплатно – помогают региональные министерства культуры. Деньги уходят на мобильную связь, еду и Интернет. Вы спросите: а как же деньги на ночлег? А они Ивану не нужны - он ночует в пожарных частях, монастырях (православных, католических, буддийских), у местных жителей, в заброшенных домах, палатке, реабилитационных центрах. Однажды он ночевал в публичном доме. Но самым необычным местом для ночлега называет «эвентский балаган». Это бревенчатая зимняя юрта с плоской крышей, внутри застеленная шкурами оленей.

Иван признаётся, что к концу каждого ежегодного маршрута от избытка впечатлений он испытывает эмоциональную усталость. Зимой немного отдохнул от путешествий и теперь готов их продолжить. В период с апреля по октябрь он намерен посетить города Саратовской, Самарской, Курганской, Новосибирской областей, Алтайского края, Республик Алтай, Хакасия, Тыва, Красноярского края, Кемеровской, Томской, Омской и Оренбургской областей. В составе указанных регионов 141 город.

По словам Ивана Ширяева, его путешествие закончится не меньше чем через пять лет. После этого, возможно, ему расхочется странствовать, а, может быть, появится другой проект.

Четыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзак
В каждом городе Иван знакомится с местными жителями. Чечня.

Четыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзакЧетыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзакЧетыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзакЧетыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзакЧетыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзакЧетыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзакЧетыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзак

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