Четыре года, 401 город и 20-килограммовый рюкзак







Путешественник Иван Ширяев поставил перед собой глобальную задачу: объехать вдоль и поперёк всю страну и посетить все 1122 города России. В 2012 году его большой путь начался именно из Ростова. В донскую столицу Иван возвращается чаще, чем в другие города, потому что здесь его всегда ждут друзья. Вот и в начале марта он приехал в наш город, и мы не могли упустить возможность пообщаться с этим удивительным человеком.



Куртка-карта







Сам Иван называет себя «камышинским путешественником», поскольку родился в городе Камышин Волгоградской области. Его географический проект называется «От Кореи до Карелии».

- Я мог бы назвать его «От Петропавловска-Камчатского до Калининграда», но это не звучит так поэтично, как эта строчка из песни группы «Пикник», - говорит он.



На такое приключение Ширяева вдохновил украинский путешественник, с которым он познакомился в начале своего пути. В своё время он посетил все города Украины. За четыре года Иван побывал в 401 городе, четыре из них - закрытые. Он носит куртку МЧС России и коллекционирует подаренные пожарными шевроны с названиями регионов, в которых уже побывал. По ней, как по карте, можно изучить его маршруты.

- Насколько мне известно, в мире пока нет ни одного человека, который бы посетил все города России. По количеству посещённых российских городов меня переплюнул, пожалуй, только один человек - Президент Путин. Но он не посещает их в том смысле, который я вкладываю в это понятие. Может, после путешествия баллотироваться в президенты?! Что для меня означает посетить город? Это, по меньшей мере, познакомиться с основными достопримечательностями, узнать об истории и происхождении его названия, пообщаться с местными жителями и собрать достаточно материала для фоторепортажа, - рассказывает Иван.



По стране Ширяев путешествует автостопом, что, по словам путешественника, даёт возможность знакомиться и по-простому общаться с массой интересных людей. Много нового о России он узнал именно благодаря автостопу. Помимо простоты общения, это самый бюджетный способ передвижения.



Автостопом по Галактике





Термальный источник на камчатке, середина мая.



- Водители, которые останавливаются на трассе, уже настроены положительно в отношении путешественника. Иначе бы проехали мимо. Поэтому люди встречаются в основном хорошие, отзывчивые. Однажды в Бурятии напугал меня один водитель, сказав: «Знаешь, Иван, у меня есть одна мечта - переступить через нравственную черту и убить человека. Думаю, что сегодня она исполнится», но, к счастью, оказалось, что он так шутит.



Помимо автостопа, есть железнодорожный стоп. Такой опыт у Ивана был на севере республики Коми, где уже нет автодорог. Ему пришлось договориться с машинистом и ехать в локомотиве поезда. Гидростоп - в 2013 году Ширяеву совершенно бесплатно удалось проплыть по Лене из порта Осетрово до Ленска. 800 километров на танкере он преодолел за пять суток.

- Самый редкий и самый крутой стоп - авиастоп. Им мне ещё не доводилось воспользоваться. Есть ещё один вид, - улыбается Иван, - он описан в книге «Автостопом по Галактике», но это не осуществимо. Пока. Помимо автостопа, в последнее время я всё чаще пользуюсь бла-бла-каром.



Рюкзак путешественника весит около 20 килограмм. Зимой - чуть больше. В нём - всё, что необходимо в странствии: палатка, спальник, кое-что из вещей и продуктов, маленькая газовая плитка с баллоном, литровая металлическая кружка и некоторые важные мелочи, вроде зарядных устройств.





Иван Ширяев: «Сам я не фотограф, но на Камчатке, что не щёлкни, всё получается красиво».



Иван показывает фотографии, сделанные в путешествии. О каждом городе, о каждом фото он может рассказывать долго и увлечённо. Кажется, что он знает города лучше, чем мы, местные жители. Больше всего в путешествии Ширяева впечатлила Камчатка с её спящими и бодрствующими вулканами, Тихим океаном с чёрным вулканическим песком, озёрами, горячими источниками, гейзерами, крабами, которые не помещаются даже в самую большую кастрюлю. Здесь Ивану целый месяц посчастливилось работать волонтёром в Кроноцком заповеднике, где в естественных условиях можно наблюдать медведей. Другой регион, который впечатлил его больше остальных - Северный Кавказ.



«Кто Эльфриду не видал, тот в Ростове не бывал»

- Когда я ехал туда, многие родственники, друзья, знакомые меня предостерегали: там опасно, у тебя отнимут паспорт, заставят пасти овец. Но на самом деле ни в одной республике я не встретил злодеев. Там живут очень доброжелательные, отзывчивые и гостеприимные люди. Видят путешественника, сразу спрашивают: «Брат, ты откуда? Обедал ли? Есть ли где переночевать?». Одно из самых печальных мест, которые мне довелось увидеть, - школьное кладбище в Беслане, на котором похоронены жертвы теракта 2004 года, - рассказывает Иван.



Места, которые неприятно удивили путешественника, тоже есть. Но чаще всего неприятное впечатление связано с субъективными впечатлениями: не очень приветливо встретили, нагрубили. «Негатив у меня остался от Самары. Скоро я вернусь в этот город, и, возможно, моё впечатление изменится», - надеется он.





Камчатский краб.



В разных городах судьба сводит его с интересными людьми. С путешественниками, в том числе. К примеру, в Волгодонске Иван встретился с известным велопутешественником Александром Гречко, который на велосипеде проехал по всему Советскому Союзу. Познакомился со слепым путешественником. Тот завязал Ширяеву глаза и показал родной город таким, каким видит его сам. Со многими из тех, кого Иван встретил в путешествии, он поддерживает связь. А есть такие люди, с которыми у Ивана ассоциируются города:

- Когда я думаю о Ростове, то вспоминаю двух выдающихся людей: художницу, поэтессу Эльфриду Новицкую, которую уважительно величали «бабушкой ростовской богемы». И Папу Срапу - музыканта и конструктора электронных музыкальных инструментов Эдуарда Срапионова.



Новый маршрут



Чегемские водопады зимой.



В перерывах между путешествиями Ширяев работает. Вот и прошедшую зиму он работал в Краснодаре. Теперь есть деньги на то, чтобы путешествовать до самой осени. Много ему и не нужно: обычно в день ему достаточно около 150 рублей. Музеи он посещает бесплатно – помогают региональные министерства культуры. Деньги уходят на мобильную связь, еду и Интернет. Вы спросите: а как же деньги на ночлег? А они Ивану не нужны - он ночует в пожарных частях, монастырях (православных, католических, буддийских), у местных жителей, в заброшенных домах, палатке, реабилитационных центрах. Однажды он ночевал в публичном доме. Но самым необычным местом для ночлега называет «эвентский балаган». Это бревенчатая зимняя юрта с плоской крышей, внутри застеленная шкурами оленей.



Иван признаётся, что к концу каждого ежегодного маршрута от избытка впечатлений он испытывает эмоциональную усталость. Зимой немного отдохнул от путешествий и теперь готов их продолжить. В период с апреля по октябрь он намерен посетить города Саратовской, Самарской, Курганской, Новосибирской областей, Алтайского края, Республик Алтай, Хакасия, Тыва, Красноярского края, Кемеровской, Томской, Омской и Оренбургской областей. В составе указанных регионов 141 город.



По словам Ивана Ширяева, его путешествие закончится не меньше чем через пять лет. После этого, возможно, ему расхочется странствовать, а, может быть, появится другой проект.





В каждом городе Иван знакомится с местными жителями. Чечня.



