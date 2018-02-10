Богатырь из Ростовской области Дмитрий Нагорный сдвинул два тягача





Атлет из города Донецка Дмитрий Нагорный снова упражняется в силовой тяге. На этот раз он порадовал своих земляков, сдвинув с места два тягача общей массой свыше 18 тонн.



Многотонный инвентарь спортсмену предоставил индивидуальный предприниматель В. Клименко. Однако долгое время для упражнения не удавалось найти подходящую площадку без уклона, чтобы грузовики не катились. В результате остановились на вымощенной площадке около гипермаркета в 3-м микрорайоне.







Дмитрий установил металлическую лестницу и накинул на себя буксировочные тросы. Задачу усложняло отсутствие жесткой сцепки тягачей, которые не могли двигаться синхронно. Но и это испытание оказалось по силам донскому богатырю.

Экстремал сдвинул с места оба большегруза, вызвав бурю восторга в толпе. Добавим, что менее двух недель назад на территории Каменского щебеночного завода он сдвинул с места грузовик БелАЗ грузоподъёмностью более 45 тонн.



Дмитрий Нагорный готовится к новому рекорду. Он собирается сдвинуть с места железнодорожный состав весом 400 тонн. В 2016 году ему удалось протянуть состав весом 370 тонн. Сейчас идет подготовка к установлению нового рекорда.



