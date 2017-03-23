Боец национальной гвардии – «крепкий парень с идеей»

Управлении Росгвардии по Ростовской области готовится отметить годовщину службы.





В 2018 году бойцы спецподразделений (СОБР, ОМОНы и АОСН) Управления Росгвардии по Ростовской области будут переведены на военную службу. Об этом сообщил заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ Николай Долонин.



Переход в статус военнослужащих начнётся уже в августе текущего года, рассказал Долонин во время встречи с журналистами накануне Дня войск национальной гвардии РФ. Вместе с этим поменяется ранг сотрудников. Изменится размер их денежного содержания, медицинского обслуживания, а также обеспечения жильём и детскими садами детей военнослужащих.



В настоящее время укомплектованность войск национальной гвардии по СКО составляет практически 95%. В этом году подразделение готовится принять 350 выпускников вузов.

- Что касается отбора, конечно, это должен быть сильный крепкий парень, у которого должна быть идея защищать свой народ, - подчеркнул Долонин.



Он также отметил, что приём на службу будет ужесточен. Особое внимание уделяется «психологии личности» кандидата и его юридической грамотности, сотрудник должен понимать в какой ситуации, какие методы он может использовать.

Помимо охраны общественного порядка, важных государственных объектов, частных домов, в функции Росгвардии входит контроль за оборотом оружия. По словам начальника Управления Росгвардии по Ростовской области Владимира Жигула, на Дону более 152 тысяч владельцев гражданского оружия, которые используют 185 952 единицы оружия.

- Кроме этого, на учёте центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии состоит 442 частных охранных организации, в которых работает почти 10 тысяч человек, 137 из них используют служебное оружие, - отметил Жигула. – Всё это наши подопечные.



Бойцы Росгвардии Ростовской области сейчас готовятся к обеспечению безопасности Кубка Конфедерации-2017, который пройдёт летом в Сочи. Вместе с кубанскими коллегами они примут участие в обеспечении порядка. В дальнейшем полученный опыт будет использован во время матчей Чемпионата мира по футболу, которые пройдут в Ростове в 2018 году.