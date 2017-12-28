Блогер из Ростова опубликовал петицию о пересмотре новогодней программы на канале «Россия-1»



Блогер из Ростова опубликовал петицию о пересмотре новогодней программы на канале «Россия-1». Свою петицию Вадим Манукян опубликовал на портале Change.org.



По мнению активиста, формат новогоднего вещания не меняется вот уже десяток лет. Зрителям стало попросту неинтересно смотреть на одни и те же лица из года в год. В итоге за праздничным столом они предпочитают смотреть другие каналы или не смотреть телевизор вовсе.



- С каналом «Россия-1» - беда, - пояснил Вадим Манукян. - Там никто ничего не хочет менять, поэтому я написал свое новое обращение, чтобы у них тоже появился стимул меняться.



За совсем короткое время после публикации инициатива набрала больше двух тысяч подписей. Жители со всех уголков страны оставляют комментарии в поддержку петиции, соглашаясь с Вадимом, что новогоднее вещание «России-1» давно пора менять.