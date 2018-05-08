Билеты на последний матч «Ростова» в сезоне начали продавать в кассах



В кассах стартовала продажа билетов на последнюю игру «Ростова» в сезоне. Об этом рассказали в пресс-службе «желто-синих».



13 мая на «Ростов Арене» донской клуб встретится с «Уралом». Билеты на игру в кассах стадиона «Олимп-2» можно купить с 10 по 12 мая с 10 до 17 часов.



Однако свободных мест уже практически нет. Ранее клуб продавал билеты онлайн. Большинство «проходок» реализованы через Интернет. Плюс часть билетов получили те, кто подал корпоративные и муниципальные заявки по программе «Зритель». Доступны будут квитки категории SKYBOX и HOSPITALITY. Однако купить более четырех билетов одному человеку нельзя.



Напомним, на третьем тестовом матче ожидается до 40 тысяч болельщиков. Встреча покажет, насколько стадион готов к матчам мундиаля.