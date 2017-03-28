Авторизация

Регистрация
  • USD 57.02
  • EUR 61.53
Новости

Общество

0

Автомобилиста, по чьей вине погиб 25-летний мотоциклист, осудят в Ростове

Автомобилиста, по чьей вине погиб 25-летний мотоциклист, осудят в Ростове

В донской столице осудят автомобилиста, по чьей вине погиб 25-летний мотоциклист. Ранее в отношении ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, 8 ноября 2016 года в ДТП на проспекте Нагбина погиб молодой мотоциклист. Авария произошла 8 ноября около 23 часов в районе дома № 32.

Водитель легковушки «Хендай Акцент», пытаясь перестроиться в правый ряд, не уступил дорогу 25-летнему мотоциклисту на «Ямахе». После удара двухколесный транспорт потерял устойчивость, а после его отбросило на дорожный знак. В результате полученных травм молодой человек скончался на месте.

Как сообщили в прокуратуре Ворошиловского района, 29 марта уголовное дело направлено в федеральный суд Ворошиловского района для рассмотрения по существу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!