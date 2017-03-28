Автомобилиста, по чьей вине погиб 25-летний мотоциклист, осудят в Ростове





В донской столице осудят автомобилиста, по чьей вине погиб 25-летний мотоциклист. Ранее в отношении ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Напомним, 8 ноября 2016 года в ДТП на проспекте Нагбина погиб молодой мотоциклист. Авария произошла 8 ноября около 23 часов в районе дома № 32.



Водитель легковушки «Хендай Акцент», пытаясь перестроиться в правый ряд, не уступил дорогу 25-летнему мотоциклисту на «Ямахе». После удара двухколесный транспорт потерял устойчивость, а после его отбросило на дорожный знак. В результате полученных травм молодой человек скончался на месте.



Как сообщили в прокуратуре Ворошиловского района, 29 марта уголовное дело направлено в федеральный суд Ворошиловского района для рассмотрения по существу.