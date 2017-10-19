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Авиабилеты в Ростове могут подорожать на 20%

Авиабилеты в Ростове могут подорожать на 20%
Авиабилеты в Ростове могут подорожать на 20%. Такая мера связана с введением в эксплуатацию нового аэропорта.

Согласно новому постановлению ставка на взлет-посадку увеличится в полтора раза. Обеспечение авиационной безопасности – в три раза, а предоставление аэровокзальной безопасности – более чем в четыре раза.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Если тарифы утвердят в предложенном размере, это может привести к увеличению стоимости билетов на 20%, предупреждают авиаперевозчики.

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