Авиабилеты в Ростове могут подорожать на 20%



Авиабилеты в Ростове могут подорожать на 20%. Такая мера связана с введением в эксплуатацию нового аэропорта.



Согласно новому постановлению ставка на взлет-посадку увеличится в полтора раза. Обеспечение авиационной безопасности – в три раза, а предоставление аэровокзальной безопасности – более чем в четыре раза.



Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Если тарифы утвердят в предложенном размере, это может привести к увеличению стоимости билетов на 20%, предупреждают авиаперевозчики.