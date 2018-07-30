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20 миллионов рублей выделят на благоустройство донских дорог

20 миллионов рублей выделят на благоустройство донских дорог
Дороги в Ростовской области благоустроят за 20 миллионов рублей. Деньги будут выделены из регионального бюджета. Министерство транспорта Ростовской области объявило конкурс на выполнение этого заказа.

В документации указано, что подрядчик должен установить техсредства на транспортной развязке в Южной горловине поселка Каменоломни Октябрьского района, в городе Шахты, на отрезах дороги Ростов - Семикаракорск, Ростов - Ставрополь, на дорогах Волгодонск - село Дубовское и Котельниково - Песчанокопское.

На указанных участках возведут солнечные электростанции, дорожные знаки, светофоры, интеллектуальные системы мониторинга, светильники и прочее оборудование.

Заявки на исполнение работ принимают до 21 августа. Победителя объявят через три дня.

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