20 миллионов рублей выделят на благоустройство донских дорог



Дороги в Ростовской области благоустроят за 20 миллионов рублей. Деньги будут выделены из регионального бюджета. Министерство транспорта Ростовской области объявило конкурс на выполнение этого заказа.



В документации указано, что подрядчик должен установить техсредства на транспортной развязке в Южной горловине поселка Каменоломни Октябрьского района, в городе Шахты, на отрезах дороги Ростов - Семикаракорск, Ростов - Ставрополь, на дорогах Волгодонск - село Дубовское и Котельниково - Песчанокопское.



На указанных участках возведут солнечные электростанции, дорожные знаки, светофоры, интеллектуальные системы мониторинга, светильники и прочее оборудование.



Заявки на исполнение работ принимают до 21 августа. Победителя объявят через три дня.