«Справедливая Россия» проведет по всей стране акцию против повышения пенсионного возраста



По всей России пройдет организованная «Справедливой Россией» акция против повышения пенсионного возраста. Об этом лидер партии Сергей Миронов рассказал во время своего визита в Иркутск 23 августа.



Политик заявил, что масштабная манифестация пройдет 2 сентября в разных уголках страны. Главная акция протеста состоится в Москве. Ее поддержат региональные митинги, организованные партийными активистами на местах.



Сергей Миронов подчеркнул, что правительство не ожидало такой реакции граждан на законопроект о повышении пенсионного возраста. Даже пожилые люди, составляющие основной электорат «Единой России», эту реформу не поддержали.



- Пенсионеры не живут в изоляции. Они имеют свои семьи, родственников, – отметил Сергей Миронов. – Они прекрасно осознают, чем в конечном итоге обернется для потенциальных бабушек новый закон. Вместо того чтобы нянчить внуков, им нужно будет «пахать» лишних восемь лет.



Также политик обращает внимание на то, как правительство четко следует принципу «решать любую проблему за счет граждан». Они «закручивают гайки» вместо того, чтобы менять структуру экономики. Инициатива повысить пенсионный возраст лишь подтверждает эту логику. «СР» же поддерживает протесты граждан против повышения пенсионного возраста.



- 2 сентября в Москве наша партия проведет большой митинг. Подобные акции мы организуем по всей стране, - заявил председатель «Справедливой России». - «Замануха» для пенсионеров про прибавку в одну тысячу рублей – тоже обман. В 2019 году пенсии и так обязаны проиндексировать на 500 рублей. Весь смысл реформы только в одном — сократить число пенсионеров. Правительство цинично экономит на людях, а вот интересы «жирных котов» затронуть не решается.



Миронов отметил, что существуют альтернативные варианты пополнения Пенсионного фонда. Только отказ от регрессивной шкалы страховых взносов увеличит бюджет ПФР на 600 миллиардов рублей в год. На повышении пенсионного возраста можно «сэкономить» лишь 250 миллиардов рублей.



- Дополнительные доходы бюджета за счет увеличения цены нефти к концу года достигнут почти 1,8 триллиона рублей. Пожалуйста, берите! Нет ни экономических, ни политических, ни социальных предпосылок для принятия данного законопроекта, – считает Сергей Миронов.