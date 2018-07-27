«Справедливая Россия» подвела итоги 5-летней работы в Законодательном собрании Ростовской области



26 июля прошло заключительное заседание депутатов Законодательного собрания Ростовской области пятого созыва. Собрания возобновятся в другом составе после выборов, которые пройдут 9 сентября. Самой молодой партией Заксобрания этого созыва стала «Справедливая Россия», ее представители подвели итоги 5-летней работы в парламенте.



«Справедливая Россия» появилась только в 2007 году и через шесть лет получила места в Законодательном собрании области. Лидер ростовского отделения партии Сергей Косинов рассказал, что за пять лет представители фракции наладили эффективную работу. В это время удалось внести 14 законопроектов и 8 постановлений.



– В этот период с политической арены исчезло много других более крупных партий с большой историей. Наша фракция успела заручиться доверием избирателей, привлечь много сторонников. Кроме того, мы получили три места в Законодательном собрании области, в данный момент там заседают Александр Пиценко, Игорь Беляев и я, – отметил Сергей Александрович.



По его словам, депутатам фракции трудно разработать какую-либо инициативу, а тем более добиться принятия закона. Большинство депутатов парламента представляют «Единую Россию», они отказываются от многих предложений оппозиции. Но справороссам все равно удается убедить других депутатов, исполнительную власть, губернатора в эффективности принимаемого решения. Так, например, был принят закон «О сельскохозяйственной потребительской кооперации в Ростовской области».



– Сначала над законопроектом долгое время работала экспертная группа. Для того, чтобы четко определить трудности развития кооперации, мы выезжали в Краснодарский край. На основе полученной информации мы разрабатывали пути решения проблем в этой области. Мы представили предложение губернатору, который в свою очередь дал поручение министерству, и работа началась, – вспоминает лидер «Справедливой России».



Однако многие решения принимаются благодаря голосам большинства, при этом не учитывается мнение отдельных депутатов, каким бы аргументированным оно не было. Так, эсеры выступали против повышения пенсионного возраста, но реформа все равно была поддержана парламентом. Сергей Косинов считает, что таким образом правительство вместо развития экономики пошло по пути наименьшего сопротивления, абсолютно не опираясь на мнение россиян.



Депутаты фракции постоянно общаются с гражданами, за пять лет прошло 230 встреч и 270 приемов. По их мнению, нельзя игнорировать ни одну просьбу: часто достаточно одной встречи или звонка, но иногда приходится длительное время курировать ситуацию. Во многих случаях причиной проблемы является недостаток финансирования.



– В закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» много раз вносились поправки, которые только ухудшали положение муниципалитетов. Власти городов и поселений получили широкие полномочия, но при этом их бюджет не изменился. Самостоятельность на местах «задушили», в такой ситуации администрация не будет привлекать инвестиции, – поясняет Сергей Александрович.



Случаются и конкретные истории, исход которых удалось поменять силами «Справедливой России». Так произошло, например, при появлении платного проезда на трассе М4 «Ростов-Самарское», нужно было отдать 100 рублей в оба конца. При этом около 90 ghjwtynjd жителей Самарское работают в Ростове и вынуждены ездить в город каждый день. В результате активных действий эсеров теперь плата составляет символическую сумму. Кроме того, партия содействовала ремонту сельских домов культуры, ускорению восстановления разбитых дорог, боролась против строительства Багаевского гидроузла. Ее представители не останавливаются на достигнутом, а собираются и дальше бороться за интересы людей.