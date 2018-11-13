Акции ФК «Ростов» выставлены на продажу



В Ростове объявлен аукцион по продаже акций ФК «Ростов».



Фонд имущества Ростовской области выставил на торги 104 235 (43,2%) акций футбольного клуба. Начальная цена - 22,4 млн руб., шаг аукциона - 1,12 млн руб.



Соответствующее извещение опубликовано на сайте правительства. В сообщении говорится, что аукцион пройдёт через месяц — 14 декабря. Принять в нём участие могут все желающие физические и юрлица, кроме госучреждений и оффшоров.



За региональным правительством остаётся 51% акций.



Напомним, вопрос о приватизации акций ФК «Ростов» был рассмотрен на заседании Законодательного собрания Ростовской области 25 сентября. Парламентарии приняли решение о продаже части акций и внесли соответствующие изменения в областной закон. Тогда оставалось определиться только с ценой.