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Акции ФК «Ростов» выставлены на продажу

Акции ФК «Ростов» выставлены на продажу
В Ростове объявлен аукцион по продаже акций ФК «Ростов».

Фонд имущества Ростовской области выставил на торги 104 235 (43,2%) акций футбольного клуба. Начальная цена - 22,4 млн руб., шаг аукциона - 1,12 млн руб.

Соответствующее извещение опубликовано на сайте правительства. В сообщении говорится, что аукцион пройдёт через месяц — 14 декабря. Принять в нём участие могут все желающие физические и юрлица, кроме госучреждений и оффшоров.

За региональным правительством остаётся 51% акций.

Напомним, вопрос о приватизации акций ФК «Ростов» был рассмотрен на заседании Законодательного собрания Ростовской области 25 сентября. Парламентарии приняли решение о продаже части акций и внесли соответствующие изменения в областной закон. Тогда оставалось определиться только с ценой.

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