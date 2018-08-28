Жители сотен домов в разных районах Ростова останутся без света
В Ростове до конца недели сотни домов в разных районах города останутся без света.
Так, 30 августа, с 9 до 15 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Социалистической, в домах со 134 по 140, 131 и со 135 по 141;
- Большой Садовой, 114 и 114А;
с 9 до 17 часов света не будет на улицах:
- Кржижановского, в домах с 62 по 94 и с 43 по 75;
- Шатурской, в домах с 1 по 21 и со 2 по 14;
- Владиленской, в домах с 55 по 187 и с 42 по 126;
- Александра Блока, в домах с 1 по 27 и со 2 по 28;
- Якуба Колоса, в домах с 9 по 25 и с 10 по 30;
- в переулке Гельца, в домах с 17 по 35 и с 12 по 26;
- Герцена, в домах с 81 по 89;
с 9 до 16 часов электричество отключат по адресам:
- переулок Защитный, в домах с 18 по 22 и с 23 по 33;
- переулок Кавалерийский, в домах с 12 по 14;
- улица Межевая, в домах со 2 по 76 и с 3 по 83;
- улица Нагорная в домах со 2 по 86 и с 3 по 71;
- улица Профсоюзная, в домах с 3 по 19 и с 6 по 104;
- улица Русская, в домах с 1 по 7 и со 2 по 28;
- переулок Солдатский, в домах с 1 по 11 и со 2 по 10;
- переулок Бурный, в домах с 1 по 23 и со 2 по 10;
- переулок Весёлый, 7 и в домах с 16 по 32;
- улица Минераловодская, 128;
- улица Писательская, в домах с 5 по 7 и с 8 по 12;
- переулок Подпольный, в домах с 3 по 11;
- улица Республиканская, в домах с 97 по 157, 106, со 108 по 132 и со 138 по 146;
- улица Скачкова, в домах с 25 по 33 и с 32 по 48.
с 10 до 15 часов электроэнергии не будет в домах по улицам:
- Коллективная, в домах с 1 по 27 и со 2 по 32;
- Водопьянова, в домах с 1 по 13 и со 2 по 10;
- Коккинаки, в домах с 1 по 15 и со 2 по 8;
- Слепнёва, в домах с 1 по 7;
- Леваневского, в домах с 1 по 23 и со 2 по 32;
- Чкалова, в домах с 1 по 41 и со 2 по 48;
с 10 часов на два часа свет отключат на улицах:
- Благодатной, в домах со 122 по 152 и со 129 по 161;
- Зорге, 42;
- Калинина, в домах со 145 по 195/38 и со 160 по 194;
- Кустанайской, в домах с 81 по 113 и с 82 по 108;
- Миллеровской, в домах с 66 по 108 и с 73 по 129;
- Петрозаводской, в домах с 26 по 90 и с 27 по 87;
- Развиленской, в домах с 81 по 107 и с 82 по 114;
- Смоленской, в домах с 75 по 101 и с 82 по 108;
- Содружества, в домах с 21 по 27 и с 50 по 60;
- Толмачёва, в домах с 79 по 117 и с 92 по 126.
С 30 августа по 7 сентября с 9 до 17 часов свет будут отключать на улицах:
- Вологодской, в домах со 2 по 20;
- Ленинаканской, в домах с 21 по 47А и со 20 по 44;
- Амиряна;
- Патканяна;
- Севанской;
- в переулке Дубовском.
31 августа с 9:30 до 16 часов без света останутся жители
- переулка Университетского, домов с 19 по 35 и с 16 по 32;
- улицы Петровской, домов с 13 по 47 и с 26 по 50;
- переулка Кольцовского, домов с 5 по 7, 8;
- улицы Социалистической, домов со 144 по 146 и со 150 по 160.
С 10 до 15 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- Радищева, в домах с 13 по 71 и с 18 по 68;
- 2-й Комбайновской, в домах с 1 по 25 и со 2 по 42;
- Соединяющей, в домах с 1 по 13 и со 2 по 22;
- Коммунальной, в домах с 1 по 25 и со 2 по 28;
- Просвещения, в домах с 23 по 73 и с 18 по 68;
- Червонноармейской, в домах с 1 по 23 и с 6 по 22;
- в переулке Пожарный, в домах с 1 по 19 и со 2 по 18;
- в переулке Кецховели, в домах с 1 по 31 и со 2 по 24;
- в переулке Горийском, в домах с 1 по 15 и со 2 по 50;
- Веры Пановой, в домах с 1 по 23 и со 2 по 30;
- Образцовой, в домах с 1 по 15;
- Активной, в домах с 1 по 9 и со 2 по 16;
- Физкультурной, в домах с 1 по 45 и со 2 по 48;
- Металлургической, в домах с 70 по 100 и с 55 по 99;
- Лянде, в домах с 1 по 25 и со 2 по 22;
- 1-й Кизитериновской, в домах с 1 по 27 и со 2 по 20;
- 2-й Кизитериновская, в домах с 1 по 29 и со 2 по 26;
- 3-й Кизитериновской, в домах с 1 по 41 и со 2 по 30;
- Новомосковской, в домах с 13 по 31 и с 30 по 48;
- Полторацкого, в домах с 56 по 70 и с 69 по 85;
- на проспекте Шолохова, в домах с 161 по 173;
- Невельской, в домах с 1 по 9 и со 2 по 10;
- 1-й Пионерской, в домах со 2 по 34 и с 1 по 10;
- 2-й Пионерской, в домах со 2 по 24;
- 3-й Пионерской, в домах со 2 по 24 и с 1 по 23;
- Коммунальной, в домах с 28 по 40 и с 25 по 35;
- 1-й Плановой, в домах с 1 по 37 и со 2 по 48;
- 2-й Плановой, в домах с 1 по 23 и со 2 по 24;
- Автономной, в домах с 19 по 21 и со 22 по 26;
- Грекова, в домах с 3 по 35 и с 4 по 34;
- Полторацкого, в домах с 72 по 120 и с 87 по 119;
- Цимлянской, в домах с 1 по 41 и со 2 по 40;
- Чкалова, в домах с 75 по 97 и с 92 по 118;
- Кировоградской, в домах с 19 по 47 и с 28 по 50;
с 9 до 16 часов свет отключат на улицах:
- Доброхимовской, в домах с 1 по 11 и со 2 по 18;
- Коминтерна, в домах с 3 по 27 и с 4 по 34;
- 1-й Краснодарской, 3, 15 и в домах с 6 по 32;
- 2-й Краснодарской, в домах со 2 по 18 и с 23 по 65;
- 1-й Круговой, 13;
- Парижской Коммуны, в домах с 1 по 23 и со 2 по 36;
- Ревкомовской, в домах с 32 по 48 и с 33 по 49;
- в переулке Таджикском, в домах с 1 по 9 и со 2 по 8;
с 10 утра в течение двух часов без электроэнергии останутся жители улиц 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, а также:
- Красноаксайской, домов со 2 по 18;
- 43-я Линия, домов с 16 по 48 и с 17 по 29;
- 41-я Линия, домов с 26 по 52 и с 23 по 47;
- 39-я Линия, домов с 35 по 77 и с 80 по 92;
- 2-й Пролетарской, домов с 16 по 34, с 19 по 41, с 77 по 115 и с 56 по 84;
- 1-й Левой, домов с 1 по 15 и со 2 по 22;
- 2-й Левой, домов с 1 по 11 и со 2 по 12;
- переулка Кирилловского, домов с 1 по 25 и со 2 по 20;
- переулка Балканского, домов с 1 по 41 и со 2 по 40;
- 47-я Линия, домов со 2 по 14 и с 1 по 37;
- 49-я Линия, домов с 1 по 35 и со 2 по 24;
- Сарьяна, домов с 2 по 36 и с 1 по 29;
- 27-я Линия, домов с 11 по 23 и с 16 по 20;
- 29-я Линия, домов с 20 по 70 и с 23 по 77;
- 31-я Линия, домов с 35 по 75 и с 32 по 76.
В «Донэнерго» сообщили, что отключения связаны с профилактическим ремонтом оборудования. Работы проводятся для исключения аварий.