Жители сотен домов в разных районах Ростова останутся без света





В Ростове до конца недели сотни домов в разных районах города останутся без света.



Так, 30 августа, с 9 до 15 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Социалистической, в домах со 134 по 140, 131 и со 135 по 141;

- Большой Садовой, 114 и 114А;



с 9 до 17 часов света не будет на улицах:

- Кржижановского, в домах с 62 по 94 и с 43 по 75;

- Шатурской, в домах с 1 по 21 и со 2 по 14;

- Владиленской, в домах с 55 по 187 и с 42 по 126;

- Александра Блока, в домах с 1 по 27 и со 2 по 28;

- Якуба Колоса, в домах с 9 по 25 и с 10 по 30;

- в переулке Гельца, в домах с 17 по 35 и с 12 по 26;

- Герцена, в домах с 81 по 89;



с 9 до 16 часов электричество отключат по адресам:

- переулок Защитный, в домах с 18 по 22 и с 23 по 33;

- переулок Кавалерийский, в домах с 12 по 14;

- улица Межевая, в домах со 2 по 76 и с 3 по 83;

- улица Нагорная в домах со 2 по 86 и с 3 по 71;

- улица Профсоюзная, в домах с 3 по 19 и с 6 по 104;

- улица Русская, в домах с 1 по 7 и со 2 по 28;

- переулок Солдатский, в домах с 1 по 11 и со 2 по 10;

- переулок Бурный, в домах с 1 по 23 и со 2 по 10;

- переулок Весёлый, 7 и в домах с 16 по 32;

- улица Минераловодская, 128;

- улица Писательская, в домах с 5 по 7 и с 8 по 12;

- переулок Подпольный, в домах с 3 по 11;

- улица Республиканская, в домах с 97 по 157, 106, со 108 по 132 и со 138 по 146;

- улица Скачкова, в домах с 25 по 33 и с 32 по 48.



с 10 до 15 часов электроэнергии не будет в домах по улицам:

- Коллективная, в домах с 1 по 27 и со 2 по 32;

- Водопьянова, в домах с 1 по 13 и со 2 по 10;

- Коккинаки, в домах с 1 по 15 и со 2 по 8;

- Слепнёва, в домах с 1 по 7;

- Леваневского, в домах с 1 по 23 и со 2 по 32;

- Чкалова, в домах с 1 по 41 и со 2 по 48;



с 10 часов на два часа свет отключат на улицах:

- Благодатной, в домах со 122 по 152 и со 129 по 161;

- Зорге, 42;

- Калинина, в домах со 145 по 195/38 и со 160 по 194;

- Кустанайской, в домах с 81 по 113 и с 82 по 108;

- Миллеровской, в домах с 66 по 108 и с 73 по 129;

- Петрозаводской, в домах с 26 по 90 и с 27 по 87;

- Развиленской, в домах с 81 по 107 и с 82 по 114;

- Смоленской, в домах с 75 по 101 и с 82 по 108;

- Содружества, в домах с 21 по 27 и с 50 по 60;

- Толмачёва, в домах с 79 по 117 и с 92 по 126.



С 30 августа по 7 сентября с 9 до 17 часов свет будут отключать на улицах:

- Вологодской, в домах со 2 по 20;

- Ленинаканской, в домах с 21 по 47А и со 20 по 44;

- Амиряна;

- Патканяна;

- Севанской;

- в переулке Дубовском.



31 августа с 9:30 до 16 часов без света останутся жители

- переулка Университетского, домов с 19 по 35 и с 16 по 32;

- улицы Петровской, домов с 13 по 47 и с 26 по 50;

- переулка Кольцовского, домов с 5 по 7, 8;

- улицы Социалистической, домов со 144 по 146 и со 150 по 160.



С 10 до 15 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Радищева, в домах с 13 по 71 и с 18 по 68;

- 2-й Комбайновской, в домах с 1 по 25 и со 2 по 42;

- Соединяющей, в домах с 1 по 13 и со 2 по 22;

- Коммунальной, в домах с 1 по 25 и со 2 по 28;

- Просвещения, в домах с 23 по 73 и с 18 по 68;

- Червонноармейской, в домах с 1 по 23 и с 6 по 22;

- в переулке Пожарный, в домах с 1 по 19 и со 2 по 18;

- в переулке Кецховели, в домах с 1 по 31 и со 2 по 24;

- в переулке Горийском, в домах с 1 по 15 и со 2 по 50;

- Веры Пановой, в домах с 1 по 23 и со 2 по 30;

- Образцовой, в домах с 1 по 15;

- Активной, в домах с 1 по 9 и со 2 по 16;

- Физкультурной, в домах с 1 по 45 и со 2 по 48;

- Металлургической, в домах с 70 по 100 и с 55 по 99;

- Лянде, в домах с 1 по 25 и со 2 по 22;

- 1-й Кизитериновской, в домах с 1 по 27 и со 2 по 20;

- 2-й Кизитериновская, в домах с 1 по 29 и со 2 по 26;

- 3-й Кизитериновской, в домах с 1 по 41 и со 2 по 30;

- Новомосковской, в домах с 13 по 31 и с 30 по 48;

- Полторацкого, в домах с 56 по 70 и с 69 по 85;

- на проспекте Шолохова, в домах с 161 по 173;

- Невельской, в домах с 1 по 9 и со 2 по 10;

- 1-й Пионерской, в домах со 2 по 34 и с 1 по 10;

- 2-й Пионерской, в домах со 2 по 24;

- 3-й Пионерской, в домах со 2 по 24 и с 1 по 23;

- Коммунальной, в домах с 28 по 40 и с 25 по 35;

- 1-й Плановой, в домах с 1 по 37 и со 2 по 48;

- 2-й Плановой, в домах с 1 по 23 и со 2 по 24;

- Автономной, в домах с 19 по 21 и со 22 по 26;

- Грекова, в домах с 3 по 35 и с 4 по 34;

- Полторацкого, в домах с 72 по 120 и с 87 по 119;

- Цимлянской, в домах с 1 по 41 и со 2 по 40;

- Чкалова, в домах с 75 по 97 и с 92 по 118;

- Кировоградской, в домах с 19 по 47 и с 28 по 50;



с 9 до 16 часов свет отключат на улицах:

- Доброхимовской, в домах с 1 по 11 и со 2 по 18;

- Коминтерна, в домах с 3 по 27 и с 4 по 34;

- 1-й Краснодарской, 3, 15 и в домах с 6 по 32;

- 2-й Краснодарской, в домах со 2 по 18 и с 23 по 65;

- 1-й Круговой, 13;

- Парижской Коммуны, в домах с 1 по 23 и со 2 по 36;

- Ревкомовской, в домах с 32 по 48 и с 33 по 49;

- в переулке Таджикском, в домах с 1 по 9 и со 2 по 8;



с 10 утра в течение двух часов без электроэнергии останутся жители улиц 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, а также:

- Красноаксайской, домов со 2 по 18;

- 43-я Линия, домов с 16 по 48 и с 17 по 29;

- 41-я Линия, домов с 26 по 52 и с 23 по 47;

- 39-я Линия, домов с 35 по 77 и с 80 по 92;

- 2-й Пролетарской, домов с 16 по 34, с 19 по 41, с 77 по 115 и с 56 по 84;

- 1-й Левой, домов с 1 по 15 и со 2 по 22;

- 2-й Левой, домов с 1 по 11 и со 2 по 12;

- переулка Кирилловского, домов с 1 по 25 и со 2 по 20;

- переулка Балканского, домов с 1 по 41 и со 2 по 40;

- 47-я Линия, домов со 2 по 14 и с 1 по 37;

- 49-я Линия, домов с 1 по 35 и со 2 по 24;

- Сарьяна, домов с 2 по 36 и с 1 по 29;

- 27-я Линия, домов с 11 по 23 и с 16 по 20;

- 29-я Линия, домов с 20 по 70 и с 23 по 77;

- 31-я Линия, домов с 35 по 75 и с 32 по 76.



В «Донэнерго» сообщили, что отключения связаны с профилактическим ремонтом оборудования. Работы проводятся для исключения аварий.