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Жители нескольких улиц Ростова на сутки останутся без холодной воды

Жители нескольких улиц Ростова на сутки останутся без холодной воды
Фото: Readovka.ru

В Ростове жители нескольких улиц останутся без воды. Водоснабжение будет прекращено с 8.00 4 декабря до 6.00 5 декабря.

Подачу воды приостановят в дома, расположенные в границах: проспект Нагибина – улица Герасименко, улица Ленина – переулок Автомобильный – улица Новаторов, а также в домах №№ 21, 25 и 26 по проспекту Нагибина.

В АО «Ростовводоканал» сообщили, что причиной отключения воды станет переврезка водопроводной линии диаметром 100 мм по адресу: проспект М. Нагибина, 26.

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