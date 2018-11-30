Жители нескольких улиц Ростова на сутки останутся без холодной воды



Фото: Readovka.ru



В Ростове жители нескольких улиц останутся без воды. Водоснабжение будет прекращено с 8.00 4 декабря до 6.00 5 декабря.



Подачу воды приостановят в дома, расположенные в границах: проспект Нагибина – улица Герасименко, улица Ленина – переулок Автомобильный – улица Новаторов, а также в домах №№ 21, 25 и 26 по проспекту Нагибина.



В АО «Ростовводоканал» сообщили, что причиной отключения воды станет переврезка водопроводной линии диаметром 100 мм по адресу: проспект М. Нагибина, 26.