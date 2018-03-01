ВТБ Факторинг увеличил портфель в Ростове-на-Дону на 35%



По итогам 2017 года ВТБ Факторинг увеличил портфель в Ростове-на-Дону на 35%, профинансировав 67 800 поставок на сумму около 11,7 млрд рублей. В целом портфель ВТБ Факторинг в Южном федеральном округе превысил 20% от совокупного факторингового портфеля региона.



«Значительный рост портфеля по итогам года обусловлен высокой отраслевой диверсификацией бизнеса ВТБ Факторинг в Южном федеральном округе и развитием отношений с действующими клиентами. Мы активно финансируем предприятия в машиностроении, приборостроении и пищевом производстве. Ряд наших клиентов используют сразу несколько видов факторинга. Наряду с классическим факторингом и финансированием долгосрочных энергосервисных контрактов наиболее востребованными в прошлом году были финансовые решения для компаний-покупателей с целью организации комплексных программ финансирования поставщиков», - говорит Дмитрий Лейко, управляющий представительством ВТБ Факторинг в Ростове-на Дону.



Для справки:



ООО ВТБ Факторинг – дочерняя компания Банк ВТБ (ПАО) – оказывает полный комплекс факторинговых услуг с 2009 года, имеет представительства в 15 крупнейших городах России и лидирует на российском рынке с долей около 30% по основным бизнес-показателям. По итогам 2017 года факторинговый портфель превысил 135 млрд рублей, а доля рынка ВТБ Факторинг по факторинговому портфелю составила 30%. Подробнее о способах факторингового финансирования компаний-дебиторов смотрите на специальном интернет-ресурсе: www.vtbf.fd.ru.



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