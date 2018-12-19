Водитель мусоровоза сбил женщину в Ростове



В Ростове водитель спецавтомобиля сбил женщину. ДТП случилось 19 декабря около 13 часов на улице Шеболдаева.



59-летний водитель мусоровоза в районе дома № 95 допустил наезд на 32-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.

- В результате происшествия женщина получила травмы различной степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшую доставили в больницу.



Все обстоятельства ДТП уточняются. По факту случившегося начата проверка.