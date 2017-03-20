Авторизация

Регистрация
  • USD 57.23
  • EUR 61.73
Новости

Лента новостей

0

Водитель иномарки серьезно пострадал при ДТП в Ростове

Водитель иномарки серьезно пострадал при ДТП в Ростове

Водитель иномарки серьезно пострадал при ДТП в Железнодорожном районе Ростова. Авария произошла 22 марта примерно в половину девятого утра.

Две машины столкнулись на пересечении улиц 1-я Баррикадная и Профсоюзная. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, водитель автомобиля «Форд Фокус» не предоставил преимущества в движении «Хёндэ Солярис» и врезался в него.

Хозяин «Форда» получил травмы, его отвезли в ближайшую больницу до приезда ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!