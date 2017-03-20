Водитель иномарки серьезно пострадал при ДТП в Ростове





Водитель иномарки серьезно пострадал при ДТП в Железнодорожном районе Ростова. Авария произошла 22 марта примерно в половину девятого утра.



Две машины столкнулись на пересечении улиц 1-я Баррикадная и Профсоюзная. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, водитель автомобиля «Форд Фокус» не предоставил преимущества в движении «Хёндэ Солярис» и врезался в него.



Хозяин «Форда» получил травмы, его отвезли в ближайшую больницу до приезда ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.