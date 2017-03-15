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В жилом микрорайоне Новочеркасска нашли снаряд

В жилом микрорайоне Новочеркасска нашли снаряд

В Октябрьском микрорайоне Новочеркасска 16 марта нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.
Боеприпас обнаружили во время работ в районе гаражей на улице Флерова, 14.
- Место нахождения снаряда находится под охраной сотрудников полиции, - рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС. - Дежурным подана заявка на разминирование.

В этот же день взрывоопасный предмет нашли в хуторе Луначарский Неклиновского района около моста. Сапёры изъяли снаряд из земли и вывезли на полигон для уничтожения.

Также 16 марта у опоры ЛЭП в хуторе Балка Новониколаевского в Матвеево-Курганском районе обнаружена мина времен войны. Боеприпас вывезли сапёры.

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