В Ростовской области трое парней украли из магазина больше сотни шоколадок на 10 тыс. руб.



В Семикаракорске злоумышленники ограбили местный магазин на 10 тысяч рублей. Однако злоумышленники похитили не деньги из кассы, а больше сотни плиток шоколада.



- О необычном происшествии стражам порядка сообщил владелец торговой точки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - 30 марта полицейские задержали подозреваемых, ими оказались трое жителей Шахт в возрасте от 24 до 28 лет.



Выяснилось, что воришки вовсе не сладкоежки - парни планировали перепродать шоколад. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Грабеж»