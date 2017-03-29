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В Ростовской области трое парней украли из магазина больше сотни шоколадок на 10 тыс. руб.

В Ростовской области трое парней украли из магазина больше сотни шоколадок на 10 тыс. руб.
В Семикаракорске злоумышленники ограбили местный магазин на 10 тысяч рублей. Однако злоумышленники похитили не деньги из кассы, а больше сотни плиток шоколада.

- О необычном происшествии стражам порядка сообщил владелец торговой точки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - 30 марта полицейские задержали подозреваемых, ими оказались трое жителей Шахт в возрасте от 24 до 28 лет.

Выяснилось, что воришки вовсе не сладкоежки - парни планировали перепродать шоколад. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Грабеж»

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