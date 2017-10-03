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В Ростовской области мужчина обокрал магазин бытовой техники

В Ростовской области мужчина обокрал магазин бытовой техники
В Ростовской области мужчина обокрал магазин бытовой техники. Инцидент произошел 5 октября в Мартыновском районе.

Утром продавец магазина заметил, что окно в магазине повреждено. Осмотрев все, он обнаружил, что из ящика пропало 160 тысяч рублей.

Полицейские вычислили злоумышленника. Им оказался 28-летний парень. Выяснилось, что ночью дончанин повредил окно магазина, проник в подсобку и украл деньги.

- Сотрудники правопорядка установили, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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