В Ростовской области мужчина обокрал магазин бытовой техники



В Ростовской области мужчина обокрал магазин бытовой техники. Инцидент произошел 5 октября в Мартыновском районе.



Утром продавец магазина заметил, что окно в магазине повреждено. Осмотрев все, он обнаружил, что из ящика пропало 160 тысяч рублей.



Полицейские вычислили злоумышленника. Им оказался 28-летний парень. Выяснилось, что ночью дончанин повредил окно магазина, проник в подсобку и украл деньги.



- Сотрудники правопорядка установили, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».