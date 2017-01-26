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В Ростове в районе Пригородного железнодорожного вокзала маршрутка столкнулась с автобусом

В Ростове в районе Пригородного железнодорожного вокзала маршрутка столкнулась с автобусом
В Ростове-на-Дону в районе Пригородного железнодорожного вокзала маршрутка врезалась в автобус. ДТП произошло 26 января около семи часов утра.

По словам очевидцев, в аварии виноват водитель маршрутки №67. Он не успел вовремя затормозить и микроавтобус "Хендай" врезался в бок автобуса №7, выбив у ЛиАЗа стекло возле водительского сидения.

Из-за ДТП на Привокзальной площади образовалась пробка. Нормальное движение транспорта до сих пор не возобновлено.

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