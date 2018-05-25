В Ростове в конце рабочей недели обесточат сотни домов

В конце рабочей недели в Ростове без света останутся сотни домов.



31 мая и 1 июня с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Ереванской, в домах с 12 по 28;

- 30-я Линия, в домах со 2 по 8 и с 1 по 11;

- 31-я Линия, в домах с 1 по 7 и со 2 по 8;

- 32-я Линия, в домах с 1 по 17 и со 2 по 22.



31 мая с 9 до 16 часов света не будет по адресам:

- ул. Войкова, в домах с 109 по 245 и с 44 по 184;

- ул. Портовая, в домах с 237 по 435 и с 250 по 334;

- пер. 3-й Поселковый, в домах с 5 по 25 и со 2 по 30;

- пер. 4-й Поселковый, в домах с 1 по 21 и со 2 по 22;

- пер. 5-й Поселковый, в домах с 1 по 13 и со 2 по 16;

- ул. Циолковского, 27, с 283 по 285, 131 А, 131Б, с 144 по 158;

- пер. Аэроклубовский, в домах с 1 по 15 и со 2 по 12;

- пер. Корабельный, в домах с 1 по 11 и со 2 по 16;

- ул. Набережная, в домах с 203 по 293;

- ул. Судостроительная, в домах с 3 по 9 и с 4 по 14;

- ул. Железнодорожный Верхний Проезд, в домах с 22 по 26, 11Б и с 19 по 93;

- ул. Железнодорожный Нижний Проезд, в домах с 91 по 101;

- пер. Жемчужный, в домах с 39 по 49 и с 44 по 48;

- пер. Зарядный, в домах с 80 по 90 и с 95 по 99;

- пер. Невысокий спуск, с 20 по 22;

- пер. 1-й Поселковый, в домах с 1 по 5 и со 2 по 14, 63;

- пер. 2-й Поселковый, в домах с 1 по 13 и со 2 по 50;

- пер. Рабфаковский, в домах с 1 по 9 и со 2 по 26;

- пер. Туристский, в домах с 5 по 21 и со 2 по 16;

- пер. Яркий, в домах с 5 по 35 и с 24 по 36;

- ул. Бакланова, 8;

- ул. 2-я Володарского, в домах с 185 по 233;

- ул. Дубовского, в домах с 17 по 27, 42;

- пер. Думчева, в домах с 10 по 12, 7;

- ул. 1-я Круговая, 92, 86, 90;

- ул. Кузнечная, в домах с 252 по 336 и с 273 по 441;

- пер. Лосева, в домах с 8 по 10;

- ул. Магнитогорская, в домах со 101 по 109 и со 176 по 196;

- ул. Минаева, в домах с 19 по 55 и с 30 по 54;

- ул. Туроверова, в домах с 17 по 19;

- пер. Бойцовский, в домах с 11 по 25 и с 28 по 42;

- ул. Матросова, в домах с 1 по 47, со 2 по 56, 35, 37, 47;

- пер. Пограничный, в домах с 3 по 5;

- пер. Синявский, в домах с 11 по 29 и с 4 по 24;

- пер. Чичеренский, в домах с 3 по 17 и со 2 по 18.



В этот же день с 10 до 12 часов без света останутся жители домов №№ 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/23 по переулку Жлобинскому.