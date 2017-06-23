Авторизация

Регистрация
  • USD 59.66
  • EUR 66.68
Новости

Лента новостей

0

В Ростове подросток украл из грузовой «ГАЗели» аккумулятор

В Ростове подросток украл из грузовой «ГАЗели» аккумулятор. Кража произошла в Пролетарском районе города.

В полицию обратился владелец «ГАЗ-3302». Мужчина рассказал, что из его машины, припаркованной у дома, пропала аккумуляторная батарея.
- По подозрению в краже полицейские задержали 18-летнего местного жителя, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.

Парень помещен под подписку о невыезде.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.