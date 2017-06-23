В Ростове подросток украл из грузовой «ГАЗели» аккумулятор

В Ростове подросток украл из грузовой «ГАЗели» аккумулятор. Кража произошла в Пролетарском районе города.



В полицию обратился владелец «ГАЗ-3302». Мужчина рассказал, что из его машины, припаркованной у дома, пропала аккумуляторная батарея.

- По подозрению в краже полицейские задержали 18-летнего местного жителя, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.



Парень помещен под подписку о невыезде.