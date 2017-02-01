В Ростове 34-летний мужчина угонял автомобили, брав их на буксир





В Ростове 34-летний житель Мясниковского района по ночам угонял автомобили, буксировал их в Чалтырь, где разбирал на запчасти и продавал. Общая сумма ущерба составила около 500 тыс. руб.

- В темное время суток мужчина проникал в транспортные средства, взламывая личинки замков, и, взяв на буксир, отвозил машины в село Чалтырь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - По месту жительства мужчина разбирал автомобили на запчасти, которые затем сбывал.



Полицейские установили причастность подозреваемого к совершению четырех краж отечественных автомобилей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенного удалось изъять.