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В Ростове 34-летний мужчина угонял автомобили, брав их на буксир

В Ростове 34-летний мужчина угонял автомобили, брав их на буксир

В Ростове 34-летний житель Мясниковского района по ночам угонял автомобили, буксировал их в Чалтырь, где разбирал на запчасти и продавал. Общая сумма ущерба составила около 500 тыс. руб.
- В темное время суток мужчина проникал в транспортные средства, взламывая личинки замков, и, взяв на буксир, отвозил машины в село Чалтырь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - По месту жительства мужчина разбирал автомобили на запчасти, которые затем сбывал.

Полицейские установили причастность подозреваемого к совершению четырех краж отечественных автомобилей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенного удалось изъять.

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