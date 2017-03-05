В Ростове 20-летнего парня задержали с «синтетикой»

В Ростове задержали 20-летнего молодого человека с «синтетикой». Ростовчанин разгуливал с наркотиками по улице Железнодорожный Верхний проезд 4 марта.



Полицейские обнаружили и изъяли у наркозависимого около двух граммов запрещенного вещества. Физико-химическое исследование подтвердило, что подозрительный порошок - синтетический наркотик.



- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Молодому человеку грозит от 3 до 10 лет тюрьмы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.