В начале июля в Ростове на неделю отключат горячую воду





В начале июля в Ростове из-за опрессовки тепловых сетей на неделю отключат горячую воду. Об этом сообщает ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».



С 3 по 10 июля горячее водоснабжение будет отсутствовать в Северном жилом массиве в пределах улиц: Капустина – Пацаева – Бульвар Комарова – Стартовой – Планетной – Орбитальной – Каракумской – проспекте Королева – проспекте Космонавтов – Волкова.



В районе «Темерник» без горячей воды останутся жильцы домов, расположенных в границах улиц Лелюшенко – Миронова – Думенко.



В районе проспекта Ленина горячей воды не будет в пределах улиц: Нансена – Ахтарского – Текучева – Мечникова – Стадионной – Шеболдаева – Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – проспекта Нагибина – Новаторов – Врубовой – Актюбинского.



В центральной части города горяее водоснабжение отключат в пределах улиц: Набережной р. Дон – Сиверса – Пушкинской – проспекта Чехова – Текучева – проспекта Театрального – проспекта Шолохова – 22-й и 21-й Линий.