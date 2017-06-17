Авторизация

Регистрация
  • USD 57.74
  • EUR 64.46
Новости

Лента новостей

0

В начале июля в Ростове на неделю отключат горячую воду

В начале июля в Ростове на неделю отключат горячую воду

В начале июля в Ростове из-за опрессовки тепловых сетей на неделю отключат горячую воду. Об этом сообщает ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».

С 3 по 10 июля горячее водоснабжение будет отсутствовать в Северном жилом массиве в пределах улиц: Капустина – Пацаева – Бульвар Комарова – Стартовой – Планетной – Орбитальной – Каракумской – проспекте Королева – проспекте Космонавтов – Волкова.

В районе «Темерник» без горячей воды останутся жильцы домов, расположенных в границах улиц Лелюшенко – Миронова – Думенко.

В районе проспекта Ленина горячей воды не будет в пределах улиц: Нансена – Ахтарского – Текучева – Мечникова – Стадионной – Шеболдаева – Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – проспекта Нагибина – Новаторов – Врубовой – Актюбинского.

В центральной части города горяее водоснабжение отключат в пределах улиц: Набережной р. Дон – Сиверса – Пушкинской – проспекта Чехова – Текучева – проспекта Театрального – проспекта Шолохова – 22-й и 21-й Линий.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.