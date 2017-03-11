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В лобовом столкновении на Дону погиб водитель

В городе Красный Сулин в лобовом столкновении легковушек погиб водитель.

Авария произошла на улице Щебозаводской около 6 утра 13 марта. По предварительным данным, 51-летний водитель «ВАЗ-2106» столкнулся со встречным «Ауди A6».
- В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб, один человек из иномарки получил различные травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

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