В лобовом столкновении на Дону погиб водитель

В городе Красный Сулин в лобовом столкновении легковушек погиб водитель.



Авария произошла на улице Щебозаводской около 6 утра 13 марта. По предварительным данным, 51-летний водитель «ВАЗ-2106» столкнулся со встречным «Ауди A6».

- В результате ДТП водитель «ВАЗа» погиб, один человек из иномарки получил различные травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.