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У пенсионера из Донецка изъяли почти полкилограмма марихуаны

У жителя города Донецка Ростовской области изъяли почти полкилограмма марихуаны.

64-летний мужчина хранил наркотики на балконе квартиры и в кухне. Часть наркотических веществ полицейские нашли в кармане пальто пенсионера.
- Эксперты-криминалисты провели физико-химическое исследование, которое показало, что изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана» массой около полукилограмма, что является крупным размером, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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