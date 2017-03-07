У пенсионера из Донецка изъяли почти полкилограмма марихуаны
У жителя города Донецка Ростовской области изъяли почти полкилограмма марихуаны.
64-летний мужчина хранил наркотики на балконе квартиры и в кухне. Часть наркотических веществ полицейские нашли в кармане пальто пенсионера.
- Эксперты-криминалисты провели физико-химическое исследование, которое показало, что изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана» массой около полукилограмма, что является крупным размером, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.
В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».