Авторизация

Регистрация
  • USD 59.13
  • EUR 63.27
  • Погода в г. +2
Новости

Лента новостей

0

Сотрудника колонии будут судить за сбыт наркотиков в Ростовской области

Сотрудника колонии будут судить за сбыт наркотиков в Ростовской области

Сотрудника исправительной колонии в Зверево будут судить за сбыт наркотиков на территории тюрьмы.
- Младший инспектор группы надзора отдела безопасности Сабанов С.А. пронес в колонию два свертка с марихуаной,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.- Массой свертков составила 15 и 18 грамм.

Но осуществить свой замысел Сабанову не удалось- наркотики заметили другие работники. Свертки у него изъяли, а на него самого завели уголовное дело по статья «Превышение должностных полномочий» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере».

Дело Сабанова направили в суд.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!