Сотрудника колонии будут судить за сбыт наркотиков в Ростовской области





Сотрудника исправительной колонии в Зверево будут судить за сбыт наркотиков на территории тюрьмы.

- Младший инспектор группы надзора отдела безопасности Сабанов С.А. пронес в колонию два свертка с марихуаной,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.- Массой свертков составила 15 и 18 грамм.



Но осуществить свой замысел Сабанову не удалось- наркотики заметили другие работники. Свертки у него изъяли, а на него самого завели уголовное дело по статья «Превышение должностных полномочий» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере».



Дело Сабанова направили в суд.