С первым днем зимы!



Вот и заканчивается первый день ростовской зимы. В любой сезон, излюбленные места для встреч, отдыха у ростовчан это ул. Большая Садовая, Пушкинский бульвар и городская набережная. Но даже тому, кто в нашем городе впервые, здесь легко ориентироваться по туристским пешеходным указателям, которые сосредоточены в исторической части города.



Кроме фотографий и описаний на указателях размещены qr-коды, при сканировании которых с помощью мобильных устройств, путешественник попадает на страничку Туристского портала города Ростова-на-Дону http://tourism.rostov-gorod.ru, где может не только прочесть о достопримечательности, но прослушать познавательную информацию об объекте на русском и английском языках.