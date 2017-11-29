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С первым днем зимы!

С первым днем зимы!
Вот и заканчивается первый день ростовской зимы. В любой сезон, излюбленные места для встреч, отдыха у ростовчан это ул. Большая Садовая, Пушкинский бульвар и городская набережная. Но даже тому, кто в нашем городе впервые, здесь легко ориентироваться по туристским пешеходным указателям, которые сосредоточены в исторической части города.

Кроме фотографий и описаний на указателях размещены qr-коды, при сканировании которых с помощью мобильных устройств, путешественник попадает на страничку Туристского портала города Ростова-на-Дону http://tourism.rostov-gorod.ru, где может не только прочесть о достопримечательности, но прослушать познавательную информацию об объекте на русском и английском языках.

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