С 11 октября до 3 ноября в Ростове в нескольких домах будут отключать свет
С 11 октября до 3 ноября в Ростове в нескольких домах будут отключать свет. Подача электроэнергии будет прекращена с 9 утра до 17 часов на улицах:
- Панфиловцев в домах с 36 по 64;
- пер. Моздокском в домах с 31 по 51 и с 30 по 50;
- пер. Армавирском в домах с 21 по 45 и с 20 по 44;
- пер. Адлерском в домах с 31 по 55 и с 30 по 52;
- Победы в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;
- Борковского в домах с 1 по 27 и с 2 по 24;
- З. Космодемьнской в домах с 2 по 50 и с 1 по 45;
- Ижевской в домах с 2 по 34 и с 1 по 31;
- Арзамаской в домах с 2 по 26;
- Можайской в домах с 133 по 149 и с 2 по 22;
- 1-ой Грамаши в домах с 91 по 111 и с 96 по 110;
- 2-ой Грамаши в домах с 123 по 137 и с 162 по 176.