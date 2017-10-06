С 11 октября до 3 ноября в Ростове в нескольких домах будут отключать свет

С 11 октября до 3 ноября в Ростове в нескольких домах будут отключать свет. Подача электроэнергии будет прекращена с 9 утра до 17 часов на улицах:

- Панфиловцев в домах с 36 по 64;

- пер. Моздокском в домах с 31 по 51 и с 30 по 50;

- пер. Армавирском в домах с 21 по 45 и с 20 по 44;

- пер. Адлерском в домах с 31 по 55 и с 30 по 52;

- Победы в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;

- Борковского в домах с 1 по 27 и с 2 по 24;

- З. Космодемьнской в домах с 2 по 50 и с 1 по 45;

- Ижевской в домах с 2 по 34 и с 1 по 31;

- Арзамаской в домах с 2 по 26;

- Можайской в домах с 133 по 149 и с 2 по 22;

- 1-ой Грамаши в домах с 91 по 111 и с 96 по 110;

- 2-ой Грамаши в домах с 123 по 137 и с 162 по 176.