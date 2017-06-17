Пожар в складском помещении произошёл в Ростовской области





В Неклиновском районе Ростовской области в складском помещении произошёл пожар.



Одноэтажное здание склада загорелось в селе Покровском на улице Димитрова. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 19 июня в 14:48.

- Площадь пожара составила 3 кв. м. В результате возгорания никто не пострадал, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.



Как сообщили в ведомстве, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



В тушении принимали участие одна единица техники и три спасателя. Пожар локализован в 14:56, горение ликвидировали в 15:00.