Осенняя сессия конкурса-2018 состоится 23 ноября в Чебоксарах



Региональный конкурс финансовой журналистики «Рублёвая зона» продолжает своё шествие по городам России. Ближайшая, осенняя, сессия пройдёт в столице Чувашии, городе Чебоксары, с 22 по 24 ноября. Первый день традиционно посвящён приезду и знакомству конкурсантов, членов жюри, журналистов федеральных СМИ и экспертов финансового рынка. 23 ноября состоятся обучающий день и торжественная церемония награждения, 24 ноября определён как день отъезда.



«Со времени начала проведения конкурса это второй город – столица национального образования России, принимающая конкурсантов со всей страны, – говорит председатель оргкомитета конкурса, вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло. – Предыдущий раз национальная республика – субъект федерации – принимала конкурс осенью 2015 года, тогда торжественная церемония награждения проходила в Казани. К нам постоянно обращаются представители различных республик, входящих в федерацию, с предложением принять конкурс у себя, к тому же в национальных образованиях традиционно сильные журналистские сообщества и большое количество людей, интересующихся финансовым рынком».



Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы России, председатель совета Ассоциации банков России, член экспертного совета конкурса отметил:



«Начиная с 2017 года, мы поддерживаем конкурс. «Рублёвая зона» – это не только возможность отметить профессиональные достижения региональных журналистов России в сфере освещения финансового рынка и повышения финансовой грамотности наших граждан, но и сложившаяся профессиональная площадка для обмена мнениями, опытом, коммуникаций с коллегами и ведущими экспертами финансовой индустрии России.



Буду рад принять участие в мероприятиях конкурса в Чебоксарах и надеюсь на поддержку профессионального сообщества. Открытый, прозрачный финансовый рынок – в интересах и его участников, и россиян-потребителей финансовых услуг. Совместными усилиями мы можем сделать его лучше»!



Региональный конкурс финансовой журналистики «Рублёвая зона» проводится с 2014-го дважды в год в различных городах России при поддержке органов власти принимающих регионов. Конкурс является одним из мероприятий, составляющих программу государственного праздника День финансиста. Генеральным партнёром конкурса является Союз журналистов России. Конкурс проводится при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку. Технологическим оператором конкурса выступает компания Finarty.



Партнёрами конкурса являются Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, Ассоциация банков России (АБР), Ассоциация российских банков (АРБ), Сообщество профессионалов финансового рынка (САПФИР), Институт развития финансовых рынков (ИРФР), Институт фондового рынка и управления (ИФРУ), Общероссийская общественная организация «Финпотребсоюз», СРО «МиР», некоммерческая организация НАПКА, ГК TeleTrade, MaxiMarketsTV.