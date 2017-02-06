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На трассе Ростов-Таганрог дотла сгорел «Мерседес Бенц»

На трассе Ростов-Таганрог дотла сгорел «Мерседес Бенц»

На трассе Ростов-Таганрог дотла сгорел автомобиль «Мерседес Бенц». Пожар произошел вечером 5 февраля на 102 километре трассы М-23. Иномарка загорелась во время движения.
- Площадь возгорания составила шесть кв.м.,- рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области. - В результате происшествия никто не пострадал.

Причину возгорания иномарки устанавливают специалисты. В тушении пожара принимали участие одна единица техники и четверо пожарных.

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