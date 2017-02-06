На трассе Ростов-Таганрог дотла сгорел «Мерседес Бенц»
На трассе Ростов-Таганрог дотла сгорел автомобиль «Мерседес Бенц». Пожар произошел вечером 5 февраля на 102 километре трассы М-23. Иномарка загорелась во время движения.
- Площадь возгорания составила шесть кв.м.,- рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области. - В результате происшествия никто не пострадал.
Причину возгорания иномарки устанавливают специалисты. В тушении пожара принимали участие одна единица техники и четверо пожарных.