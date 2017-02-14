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На Дону задержали шахтинца, укравшего 90 тыс. руб. из «Лексуса»

На Дону задержали шахтинца, укравшего 90 тыс. руб. из «Лексуса»

В Первомайском районе Ростова мужчина украл 90 тыс. руб. из «Лексуса». Инцидент произошел в декабре 2016 года, злоумышленника задержали 13 февраля.

Мужчина разбил стекло «Лексуса» топором, пока водитель отлучился. Подозреваемый похитил сумку хозяина автомобиля и скрылся.
- Задержанным оказался 30-летний житель города Шахты,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Он украл из машины 90 тыс. руб.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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