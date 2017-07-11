На Дону обезвредили авиабомбу





В Ростовской области обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.



Боеприпас был обнаружен в селе Анастасиевка Матвеево-Курганского района во время рекультивации старого карьера. Разминирование провёл отряд минеров воинской части Каменска-Шахтинского.



Ещё один взрывоопасный предмет обнаружили в посёлке Матвеев Курган. Снаряд находился под мостом на улице Октябрьской, в двух метрах от берега в реке Миус.

- На месте обнаружения выставлено оцепление, приняты меры предосторожности до прибытия саперов, - сообщили в ДПЧС Ростовской области. - Подана заявка на разминирование.