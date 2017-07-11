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На Дону обезвредили авиабомбу

На Дону обезвредили авиабомбу

В Ростовской области обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

Боеприпас был обнаружен в селе Анастасиевка Матвеево-Курганского района во время рекультивации старого карьера. Разминирование провёл отряд минеров воинской части Каменска-Шахтинского.

Ещё один взрывоопасный предмет обнаружили в посёлке Матвеев Курган. Снаряд находился под мостом на улице Октябрьской, в двух метрах от берега в реке Миус.
- На месте обнаружения выставлено оцепление, приняты меры предосторожности до прибытия саперов, - сообщили в ДПЧС Ростовской области. - Подана заявка на разминирование.

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