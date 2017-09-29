Мужчина украл из аптеки в Ростове тонометр

Мужчина украл из аптеки в Октябрьском районе Ростова тонометр.



В полицию обратился работник торговой точки и сообщил, что из магазина пропал товар. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали по подозрению в краже 30-летнего ростовчанина.

- Сотрудники полиции выяснили, что мужчина, находясь в помещении аптеки, повредив витрину, похитил аппарат для измерения давления, после чего с похищенным имуществом скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Ранее мужчина уже был судим за кражу. Сейчас он находится под стражей. Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям.