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Мужчина ограбил таксиста в Новошахтинске

Мужчина ограбил таксиста в Новошахтинске

В Новошахтинске мужчина ограбил таксиста. Незнакомец подошёл к машине такси и схватил мобильный телефон, который лежал на панели в салоне. С украденным мобильником налетчик скрылся.

Водитель такси обратился в полицию. Вскоре грабителя удалось задержать. Им оказался 28-летний житель города Шахты, ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
- Сотрудники полиции изъяли похищенный телефон и вернули его хозяину, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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