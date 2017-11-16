Мужчина ограбил таксиста в Новошахтинске





В Новошахтинске мужчина ограбил таксиста. Незнакомец подошёл к машине такси и схватил мобильный телефон, который лежал на панели в салоне. С украденным мобильником налетчик скрылся.



Водитель такси обратился в полицию. Вскоре грабителя удалось задержать. Им оказался 28-летний житель города Шахты, ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

- Сотрудники полиции изъяли похищенный телефон и вернули его хозяину, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».