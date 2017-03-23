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Молодой парень угнал у ростовчанки автомобиль и продал его по частям

Молодой парень угнал у ростовчанки автомобиль и продал его по частям

Молодой парень угнал у ростовчанки автомобиль и продал его по частям. 21-летнего жителя станицы Кагальницкой задержали 24 марта.

Машину «ВАЗ-21124» женщина оставила возле своего дома на улице Народного Ополчения. Когда утром она пришла на парковку, автомобиля уже не было.

Как выяснилось, злоумышленник ночью взломал замок и залез в салон. Молодому человеку удалось замкнуть провода и завести машину.

Украденное авто он разукомплектовал и продал по запчастям. Сумма ущерба составила более 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».

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