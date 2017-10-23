«МегаФон» продвинул «Жирафа»





«МегаФон» обеспечил информационную поддержку ежегодного Форума маркетинга и рекламы юга России «Жираф».



С 25 по 27 октября яркие эксперты коммерческой отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Тольятти, Самары и других городов России проведут в «ДонЭскпоцентре» обучающие мастер-классы для более 3000 участников, а «МегаФон» представит «умный» сервис для продвижения товаров и услуг «МегаФон. Таргет».



«Телеком-отрасль революционно меняет скорости и технологии продвижения. Например, услуга «МегаФон. Таргет» сейчас позволяет владельцу бизнеса или маркетологу быстро с любого гаджета выбрать нужные сегменты аудитории и запустить рекламную кампанию любого продукта. Стоимость одного контакта – чуть больше 1 рубля, а получатели обязательно прочтут ваше сообщение, ведь оно придёт в формате sms, - рассказал директор Ростовского «МегаФона» Алексей Барков. – Мы помогли организаторам «Жирафа» с помощью нашей прогрессивной услуги рассказать о преимуществах Форума нужной аудитории, тем самым увеличив число участников за счёт жителей Ростовской области и гостей из других регионов ЮФО».



«МегаФон. Таргет» не имеет аналогов на российском рынке и создан с учётом опыта ведущих мировых интернет-компаний. Рекламная кампания может быть настроена и запущена всего за пару часов, с любым бюджетом, количеством сообщений и даже с минимальным охватом в несколько десятков клиентов. В личном кабинете «МегаФон. Таргет» можно настроить пол, возраст, операционную систему смартфона, средний чек на связь, интересы, последние запросы в интернет-поисковиках, присутствие в роуминге получателей сообщений, и многое другое.

