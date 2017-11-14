Группа ВТБ и Visa выпустят карты к чемпионату мира по футболу



Группа ВТБ и компания Visa начали выпуск карт, приуроченных к чемпионату мира по футболу 2018 года. Уже до конца текущего года планируется выпустить не менее 10 тысяч карт со специальным дизайном.



К услугам клиентов – как дебетовые, так и кредитные карты в новом формате. В рамках продукта «Мультикарта» владельцам карт доступен 10%-й cashback и возврат до 10% на остаток по счету в зависимости от выбранной опции.



Уже до конца 2017 года Группа ВТБ планирует выпустить не менее 10 тысяч карт с футбольным дизайном. На первом этапе прием заявок будет вестись в розничных офисах и офисах формата Private banking ВТБ24. С 2018 года такие карты появятся в офисах ВТБ и будут доступны, в том числе, обладателям пакета услуг «Привилегия» карт Visa Signature.



Отметим, что обладатели любых карт Visa ВТБ24 могут посетить сайт dreamarena2018.ru, где каждый день будут разыгрываться билеты на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в июне 2018 года, и множество других призов.



Для участия нужно регулярно совершать транзакции по картам Visa ВТБ24 и открывать места на трибуне виртуального стадиона.