Европлан профинансировал для компании «РуссАвто» технику более чем на 180 миллионов рублей



Автолизинговая компания «Европлан» (АО ЛК «Европлан»), входящая в «САФМАР Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева, за 10 лет сотрудничества профинансировала более 78 единиц техники компании «РуссАвто».



Суммарная стоимость объектов лизинга составила более 180 млн рублей. При этом только за 2017 год Европлан профинансировал для партнеров более 12 единиц техники для основного вида деятельности компании.



«РуссАвто» является одной из крупнейших организаций в Ульяновской области по перевозке нефтепродуктов и сыпучих грузов. Компания осуществляет перевозки грузов по Ульяновской и Самарской областям.