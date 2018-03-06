Авторизация

Регистрация


  • USD 56.80
  • EUR 70.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

«Европлан» представил специальные условия лизинга нового BMW X2

«Европлан» представил специальные условия лизинга нового BMW X2

Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан»), входящая в «САФМАР Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева, совместно с BMW Group Russia предлагает абсолютно новую модель на российском рынке -BMW X2 - в лизинг на особо выгодных условиях[1].

Так, экстремально необычный автомобиль BMW X2 sDrive18i (рекомендованная стоимость - 2 010 000 рублей) доступен с минимальным ежемесячным платежом 23 750 рублей и сроком 60 месяцев.

BMW X2 — мощный и атлетичный, он предлагает динамику и манёвренность, которые в этом классе автомобилей не имеют себе равных. В сочетании с высококачественным дизайном интерьера и многочисленными инновационными технологиями это экспрессивный герой новой эры. Выбор - за вами!

Напоминаем, что «Европлан» предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, доставку автомобилей, топливную программу, помощь на дорогах и услугу выкупа автомобилей для максимально комфортного использования автомобилей в период финансовой аренды.

[1] Платеж - 23 750 руб./мес.: аванс - 44% от цены автомобиля. Срок лизинга - 60 месяцев. Расчёты приведены для автомобиля BMW X2 sDrive18i с рекомендованной розничной ценой 2 010 000 рублей. Все расчеты приведены в рублях и с выкупным платежом 3% от цены автомобиля по ДКП. По договорам лизинга взимается единовременная комиссия - 10 000 рублей.

Предложение действительно для юридических лиц и ИП на приобретение новых автомобилей в лизинг. Комплектация и цвет автомобилей на странице могут отличаться от комплектации и цвета финансируемых автомобилей. Обращаем ваше внимание на то, что данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.