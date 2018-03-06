«Европлан» представил специальные условия лизинга нового BMW X2





Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан»), входящая в «САФМАР Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева, совместно с BMW Group Russia предлагает абсолютно новую модель на российском рынке -BMW X2 - в лизинг на особо выгодных условиях[1].



Так, экстремально необычный автомобиль BMW X2 sDrive18i (рекомендованная стоимость - 2 010 000 рублей) доступен с минимальным ежемесячным платежом 23 750 рублей и сроком 60 месяцев.



BMW X2 — мощный и атлетичный, он предлагает динамику и манёвренность, которые в этом классе автомобилей не имеют себе равных. В сочетании с высококачественным дизайном интерьера и многочисленными инновационными технологиями это экспрессивный герой новой эры. Выбор - за вами!



Напоминаем, что «Европлан» предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, доставку автомобилей, топливную программу, помощь на дорогах и услугу выкупа автомобилей для максимально комфортного использования автомобилей в период финансовой аренды.



[1] Платеж - 23 750 руб./мес.: аванс - 44% от цены автомобиля. Срок лизинга - 60 месяцев. Расчёты приведены для автомобиля BMW X2 sDrive18i с рекомендованной розничной ценой 2 010 000 рублей. Все расчеты приведены в рублях и с выкупным платежом 3% от цены автомобиля по ДКП. По договорам лизинга взимается единовременная комиссия - 10 000 рублей.



Предложение действительно для юридических лиц и ИП на приобретение новых автомобилей в лизинг. Комплектация и цвет автомобилей на странице могут отличаться от комплектации и цвета финансируемых автомобилей. Обращаем ваше внимание на то, что данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584.