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Денежные переводы между ВТБ и ВТБ24 стали бесплатными

Денежные переводы между ВТБ и ВТБ24 стали бесплатными
Группа ВТБ реализовала возможность осуществления денежных переводов между ВТБ и ВТБ24 без комиссии. Услуга доступна клиентам обоих банков по всем дистанционным каналам обслуживания: интернет- и мобильный банки и банкоматы.

Теперь по этим каналам клиенты могут бесплатно осуществлять переводы с карты на карту между ВТБ и ВТБ24, а также переводы по свободным реквизитам между двумя банками.

Иван Пятков, руководитель блока дистанционного бизнеса банка ВТБ, отметил: «Накануне объединения ВТБ и ВТБ24 мы предоставили возможность осуществлять переводы между двумя банками совершенно бесплатно. Это позволит многим нашим клиентам ощутить преимущества предстоящего объединения уже сейчас».

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