Денежные переводы между ВТБ и ВТБ24 стали бесплатными



Группа ВТБ реализовала возможность осуществления денежных переводов между ВТБ и ВТБ24 без комиссии. Услуга доступна клиентам обоих банков по всем дистанционным каналам обслуживания: интернет- и мобильный банки и банкоматы.



Теперь по этим каналам клиенты могут бесплатно осуществлять переводы с карты на карту между ВТБ и ВТБ24, а также переводы по свободным реквизитам между двумя банками.



Иван Пятков, руководитель блока дистанционного бизнеса банка ВТБ, отметил: «Накануне объединения ВТБ и ВТБ24 мы предоставили возможность осуществлять переводы между двумя банками совершенно бесплатно. Это позволит многим нашим клиентам ощутить преимущества предстоящего объединения уже сейчас».