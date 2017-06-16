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Живодеры жестко избили кота и бросили его умирать на улице в Ростове

Живодеры жестко избили кота и бросили его умирать на улице в Ростове
Живодеры избили кота и бросили его умирать в Ростове. Вопиющий случай жестокости произошел во дворе дома на улице Клубной. Неизвестные били палкой четвероногого по голове и мордочке. Издевательство стоило питомцу глаза.

-Животное находится в плачевном состоянии, ему срочно нужна операция, - отметила местная жительница, подобравшая кота.
По словам ростовчанки, питомец раньше был домашним. Рыжий охотно идет на контакт и даже пытается мурчать, когда его гладят. Избитому коту уже нашли куратора, который будет следить за его состоянием. Ольга Писклова готова выходить пушистого и биться за его жизнь до конца, однако все упирается в средства. На операцию и лечение животного как минимум нужно 8 тысяч рублей.

Опыт по уходу за больными животными у Ольги колоссальный. Женщина не раз выхаживала пострадавших от рук живодеров питомцев. Ранее Ольга буквально с того света вытащила кошку, которой неизвестные залили лапу строительной пеной.

Всех, кто может помочь животному, просим перевести хоть небольшую сумму на счет Ольги: 4817 7600 8473 4866 Сбербанк.

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