Жителю Ростовской области, убившему топором супружескую пару, вынесли приговор



В Ростовской области вынесли приговор 55-летнему жителю Волгодонского района, убившему топором супружескую пару.



В январе 2017 года мужчина в гостях у своего знакомого в станице Дубенцовской во время ссоры несколько раз ударил хозяина топором. Свидетелем убийства стала супруга погибшего мужчины. Опасаясь, что женщина может сообщить в полицию, он также несколько раз ударил ее топором по голове. От полученных травм супруги скончались на месте происшествия.



Кроме того, во время расследования уголовного дела было установлено, что в 2016 году подозреваемый угнал в станице Большовской Волгодонского района автомобиль «Вортекс Эстина».

- Мужчина признан виновным в убийстве двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление и в неправомерном завладении автомобилем, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.