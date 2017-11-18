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Жителя Ростова будут судить за контрабанду оружия из США

Жителя Ростова будут судить за контрабанду оружия из США
Фото: Faktynews.ru

Жителя Ростова будут судить за контрабанду оружия из США. В Америке ростовчанин купил кожух-затвор и ствол огнестрельного оружия. Части пистолета он решил отправить посылкой в Россию. Чтобы спрятать составные части оружия, он положил в коробок различные бытовые предметы.

- В ходе обыска в доме обвиняемого было обнаружено около пятисот патронов пригодных для стрельбы, - рассказали в донском управлении МВД.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Дело направлено в суд. Ростовчанину грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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